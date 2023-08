SSCNapoli, il commento sul sito web: "3-1 nell'inaugurazione dell'Era tricolore. Bentornati Campioni..."

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine dell'esordio in campionato vinto 3-1 a Frosinone, la SSCNapoli ha raccontato come di consueto la gara sul proprio sito ufficiale: "Dal 4 giugno al 19 agosto. Dall'ultima del Trionfo alla prima dello Scudetto. I Campioni d'Italia ricominciano da dove avevano lasciato, tolgono i veli al nuovo campionato e battezzano l'esordio lucidando il fregio d'onore del fresco tricolore. Le buone abitudini restano intatte in questo pomeriggio di Gala a Frosinone, come lo splendore dell'Uomo Mascherato che si ripresenta al ballo dei debuttanti lanciando il suo urlo di capocannoniere con la prima doppietta stagionale che è già un nuovo capitolo di un esaltante romanzo. La prima griffe della Serie A azzurra è però di Matteo Politano che apre la porta dello Stirpe, pareggia l'irruenza orgogliosa e impetuosa del Frosinone e lancia il Napoli sul velodromo del sorpasso.

La marcia alta la infila Victor che in coda al primo rettilineo gira di destro un bolide di alta ingegneria calcistica e poi la chiude a 10 minuti dal vespro di fine estate con una progressione potente ed elegante. Vinciamo 3-1 nell'inaugurazione dell'Era tricolore. Si ricomincia domenica al Maradona dove si chiuderà agosto e si inizierà settembre nella doppia sfida con Sassuolo e Lazio. Per il momento applausi, sorrisi e palloni. Bentornati Campioni..."