SSCNapoli, il commento sul sito web: "Crescita fisica ed atletica, in controllo per oltre un'ora"

Come di consueto, la SSCNapoli ha raccontato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "Il Napoli pareggia la prima amichevole internazionale al Patini contro l'Adana per 2-2. Il risultato conta relativamente perchè gli azzurri comandano gioco e campo per oltre un'ora e poi subiscono il sorpasso per due rigori ma hanno la forza e l'impeto di pareggiare al 90esimo. Napoli che parte forte, colpisce una traversa con Rrahmani e crea varie palle gol. Nella ripresa il giusto premio per la mole di azioni profusa arriva con la rete di Lozano in spaccata servito da un cross delizioso di Kvaratskhelia. Il georgiano mostra ancora il suo talento anche più tardi quando entra in area tra due difensori e calcia di destro teso, il portiere salva. Per 70 minuti un Napoli davvero autorevole e intenso. Poi al 74' Meret esce su Balotelli e lo tocca: rigore che segna lo stesso Mario. Poi ancora rigore poco dopo per fallo di Olivera: Sari segna il 2-1. Al 90esimo il giusto pareggio azzurro con destro di Zerbin e palla che prima viene deviata da Zerbin e poi da Cokctalis per il 2-2. Il Napoli dà segnali di progresso fisico e atletico e aspetta adesso il secondo test internazionale contro il Mallorca domenica".