SSCNapoli, il commento sul sito web: "Osimhen ribalta l'Udinese col manuale del bomber!"

Come di consueto, la SSCNapoli ha commentato la prova degli azzurri contro l'Udinese: "Le Idi di Marzo di Victor! Osimhen segna la seconda doppietta in una settimana e dopo il Verona ribalta anche l'Udinese al Maradona. In dieci minuti l'Uomo Mascherato si mette addosso le stimmate del Supereroe e decide una partita difficile quanto intensa. Uno di testa, un altro di piede, proprio come al Bentegodi, 6 giorni dopo Victor sfoglia ancora il manuale del bomber e si prende la copertina patinata del campionato. L'Udinese passa per prima con un colpo d'autore di Deulofeu, poi è un assalto azzurro che culmina poco prima della mezzora con un cross morbido di Mario Rui che trova lo stacco imperioso di Osi. Poi il colpo del sorpasso con una girata di destro che perfora la trincea friulana. Il Napoli si mette in testa una idea meravigliosa. Si riprende dopo la sosta a Bergamo, non ci sarà Victor per squalifica, ma ci sarà la Falange di Guerrieri che proverà ad allungare la scia luminosa azzurra...".