Stagione balorda anche con infortuni negli stessi ruoli: ieri doppio infortunio in porta!

La stagione folle del Napoli prosegue tra errori sotto porta, risultati deludenti, malumori ed anche infortuni negli stessi ruoli. L'ultimo rimediato da Alex Meret "uscito al minuto 74 di Napoli-Monza per un risentimento alla coscia sinistra", ha comunicato per ora il club partenopeo, in attesa di svolgere ulteriori esami. "Spero non sia grave, ma le sensazioni non sono buonissime", il virgolettato di Meret nel post che lascia grande preoccupazione.

Il paradosso - che fotografa bene la stagione del Napoli - è che nel riscaldamento era già andato ko anche Gollini per un fastidio alla caviglia, anche questo da valutare. Il rischio è di dover lanciare titolare a Torino il terzo portiere Contini col giovane polacco Idasiak che scalerebbe in quel caso da dodicesimo in panchina. Gli esami dei prossimi giorni chiariranno le condizioni dei due portieri del Napoli.