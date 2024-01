Stasera il FIFA The Best: Spalletti e Inzaghi sfidano Guardiola come miglior allenatore

TuttoNapoli.net

Questa sera, a partire dalle ore 20.30, da Londra andrà in scena la cerimonia di premiazione del FIFA The Best, col premio che sarà conteso da Leo Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Oltre al miglior giocatore dell'anno, uno dei riconoscimenti andrà al miglior allenatore della scorsa stagione, con l'Italia fortemente rappresentata: a sfidare Pep Guardiola infatti saranno Simone Inzaghi dell'Inter e l'ex Napoli Luciano Spalletti.

Questa la nota pubblicata dal sito ufficiale della FIGC: "C’è anche Luciano Spalletti tra i tre candidati al premio di miglior allenatore stasera a Londra (ore 20.30, diretta streaming su FIFA+) in occasione dell’ottava cerimonia dei ‘The Best FIFA Football Awards’, il premio che incorona i protagonisti del 2023 calcistico. L’attuale Ct della Nazionale, che nella scorsa stagione ha conquistato lo Scudetto alla guida del Napoli, si contenderà il premio con i tecnici delle due squadre che hanno raggiunto la finale dell’ultima Champions League, Pep Guardiola (Manchester City) e Simone Inzaghi (Inter). I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori di squadre nazionali maschili, capitani di squadre nazionali maschili, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA.

Nel corso della serata verranno assegnati i premi per il miglior calciatore (finalisti Haaland, Mbappe e Messi), miglior calciatrice (Bonmati, Caicedo ed Hermoso), miglior portiere maschile (Bounou, Courtois ed Ederson), miglior portiere femminile (Arnold, Coll ed Earps) e miglior allenatore femminile (Giraldez, Hayes e Wiegman). Saranno inoltre decretati i vincitori del FIFA Puskas Award, del FIFA Fair Play Award e del FIFA Fan Award e verrà svelata la selezione finale degli undici migliori calciatori e delle undici migliori calciatrici - da una lista di 23 candidati per parte - che formeranno le rispettive top 11 FIFA FIFPRO".