Stasera Italia-Nord Macedonia, Olimpico quasi sold out: il dato sui biglietti venduti

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida dell'Olimpico fra Italia e Macedonia del Nord, sono stati emessi 55mila biglietti sui 60mila disponibili.

"Per l'occasione - si legge sul sito della FIGC - oltre 3.000 bambini e bambine delle società locali che svolgono attività con il Settore Giovanile e Scolastico sono stati invitati allo stadio, insieme ai loro tecnici e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere, con il supporto dello staff SGS, un’educazione al tifo corretto e ai comportamenti virtuosi per sostenere la propria squadra e non tifare contro gli avversari e l’arbitro".