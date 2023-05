Statuina Osimhen la più venduta 'grazie' a Pogba: il retroscena del Maestro Ferrigno

Il celebre maestro presepiale Marco Ferrigno ha raccontato un retroscena ai microfoni di La7 nel corso della trasmissione Propaganda Live:

La statuina di Victor Osimhen è diventata la più venduta, ma com’è nata l'idea? Il celebre maestro presepiale Marco Ferrigno ha raccontato un retroscena ai microfoni di La7 nel corso della trasmissione Propaganda Live: “Avevo fatto tantissime statuine di Pogba ma per via dei troppi infortuni non erano vendute e così ho avuto l’idea di fargli la testa gialla e di trasformarlo in Osimhen”.