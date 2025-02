Striscione Curva A per i tifosi della Lokomotiv Plovdiv: "Lauta Army non mollare"

I tifosi del Napoli hanno dimostrato la loro solidarietà nei confronti degli ultras bulgari della Lokomotiv Plovdiv, noti come "Lauta Army", esponendo uno striscione al Maschio Angioino dopo gli scontri che li hanno visti protagonisti nell'ultima partita di campionato.

Il messaggio firmato Curva A, che recita "Lauta Army non mollare", è una risposta alle recenti misure repressive adottate dalle autorità bulgare contro le frange più radicali del tifo a Plovdiv. Questa azione sottolinea il legame storico tra le due tifoserie, unite da una profonda amicizia.

18.02.2025, Curva A Napoli🇮🇹 with support for their friends from Lauta Army Lokomotiv Plovdiv🇧🇬 for the repression they’re suffering at the moment because the troubles at the last match., click here for more photos: https://t.co/dNKl3jp9dt pic.twitter.com/PE0Vvjknw8