All'intervallo prmo cambio del Napoli. Entra e fa il suo esordio in azzurro Pasquale Mazzocchi, a cedergli il posto uno spento Piotr Zielinski. Il Napoli passearà al 3-4-3 in fase offensiva e al 3-5-2 in fase difensiva.