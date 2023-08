Subito un record per il Napoli di Garcia: ottava vittoria di fila all'esordio casalingo

I campioni d'Italia battono 2-0 il Sassuolo all'esordio al Maradona.

I campioni d'Italia battono 2-0 il Sassuolo all'esordio al Maradona. Il Napoli per la prima volta nella sua storia ha vinto l’esordio casalingo stagionale in Serie A per otto stagioni consecutive. A riportare il dato è l'account di statistica su Twitter Opta Paolo.