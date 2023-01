Super-Cheddira in Bari-Parma e 8 in pagella: “Illegale per la Serie B. 12 gol in 13 partite”

Prestazione mostruosa del Bari, che ha dominato la partita contro il Parma e rifilato un poker agli emiliani.

TuttoNapoli.net

Prestazione mostruosa del Bari, che ha dominato la partita contro il Parma e rifilato un poker agli emiliani. Grande protagonista Walid Cheddira, autore di una tripletta. Al termine del match, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha stilato le pagelle dei galletti. Voto 8 per il marocchino e obiettivo di mercato del Napoli: “Illegale per la Serie B. Dodici gol in tredici partite, tre reti in un tempo a Gigi Buffon. Straordinario nella sua potenza fisica, è lucido nel battere i due penalty (di cui uno guadagnato) e fortunato nel primo gol del pomeriggio. Ricomincia come aveva finito lo scorso anno: segnando e trascinando i suoi. MVP”.