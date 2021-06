Super-Spezzatino Serie A, club spaccati: oggi la decisione

Come al solito, ci sarà da divertirsi. Questa mattina i club di Serie A si riuniranno in assemblea nel cuore di Milano, con inizio previsto alle 11,30. Tantissimi gli argomenti di cui discutere, tra i quali anche possibili proposte sul nuovo format della Serie A, ma soprattutto ci sarà da affrontare il tema degli slot. Le venti società dovranno infatti decidere se approvare il maxi-spezzatino, che potrà comportare dieci partite in dieci orari diversi nel corso del weekend: una soluzione particolarmente gradita all’emittente Dazn per questioni tecniche, ma che ha diviso l’opinione. Da capire anche la posizione della Salernitana, che non è stata formalmente convocata all’assemblea.

Di seguito tutti i temi all’ordine del giorno.

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente

3. Comunicazioni AD.

4. “Paracadute retrocesse” della stagione sportiva 2020/2021.

5. Invito a presentare offerte diritti audiovisivi Coppa Italia e Supercoppa pacchetti esclusivi per il territorio italiano, per il triennio 2021/2024.

6. Offerta al mercato diritti audiovisivi del campionato di Serie A pacchetti non esclusivi per il territorio italiano, per il triennio 2021/2024.

7. Nuovi slot gare del campionato Serie A 2021/2022.

8. Destinazione Fondo Multe per il finanziamento di iniziative sociali.

9. Accordo di sponsorizzazione del campionato Serie A, delle competizioni Primavera e della eSerie A per il triennio 2021/2024.

10. Nomina di un rappresentante della Lega nel consiglio direttivo del settore giovanile scolastico, nel consiglio direttivo del settore tecnico, nella divisione calcio femminile Serie A.

11. Nomina di due membri dell’Organismo di Vigilanza.

12. Elezione di un componente supplente del Collegio dei Revisori.

13. Elezione di un Consigliere di Lega indipendente.

14. Varie ed eventuali.