Superato Bagni ed agganciato Zola per presenze: Politano entra nella Top 100 all time

TuttoNapoli.net

Matteo Politano può festeggiare il successo pesantissimo col Sassuolo, ma anche la 135esima presenza in azzurro. L'esterno del Napoli ieri ha superato Bagni ed agganciato Zola entrando così nella Top 100 delle presenze azzurre all time. Nel mirino ora le 136 gare in azzurro di Emanuele Calaiò.