Supercoppa di Germania, Kim in panchina in Bayern-Lipsia: le formazioni ufficiali

GIOVANILI UFFICIALE - RINFORZO PER LE GIOVANILI: ARRIVA IL 2008 SALATI Nuovo rinforzo per le giovanili del Napoli. Il club azzurro si è assicurato le prestazioni di Gabriele Salati, esterno offensivo classe 2008. LE ALTRE DI A RICORDATE BASIC ACCOSTATO AL NAPOLI? FLOP ALLA LAZIO CON SARRI, È GIÀ IN PARTENZA Possibili movimenti in mezzo al campo per la Lazio. Il tecnico Maurizio Sarri si aspetta diverse novità specialmente dopo la partenza di Milinkovic-Savic e il possibile arrivo del nuovo regista. I biancocelesti inoltre dovrebbero perdere anche Toma Basic. Il...