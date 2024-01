Supercoppa di Spagna, derby spettacolo: Real-Atletico 5-3. Riyad fischia Kross: c'entra Veiga

Spettacolare partita di inaugurazione per la Supercoppa di Spagna, che vedeva questa sera la prima delle due semifinali.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Spettacolare partita di inaugurazione per la Supercoppa di Spagna, che vedeva questa sera la prima delle due semifinali, la sfida stracittadina di Madrid tra il Real e l'Atletico. Un confronto al quale sono serviti i tempi supplementari per decretare il vincitore, i Blancos di Ancelotti, al termine di una gara ricca di gol, emozioni e ribaltamenti di fronte.

Sono passati infatti in vantaggio i Colchoneros con Hermoso, poi ribaltati però già entro la mezz'ora dalle reti di Rudiger e Mendy. Prima dell'intervallo il pareggio di Griezmann, nel finale l'autogol di Savic sembra dare speranze alla squadra di Simeone, ripresa però all'85' da Carvajal. Supplementari, dunque, e dopo venticinque minuti senza altri gol, ecco che il Real ha messo la freccia: l'autogol di Savic ha riportato in vantaggio i Galacticos, l'ex milanista Brahim Diaz ha chiuso i conti una volta per tutti segnando il quinto e ultimo gol dei suoi.

Fischi a Kross. Selva di fischi per Toni Kross a Riyad, il centrocampista tedesco Inizialmente in panchina e subentrato al posto di Modric, è stato beccato del pubblico arabo ad ogni pallone giocato durante secondo tempo e supplementari. Il motivo? Le dichiarazioni rilasciate da Kroos in estate dopo il trasferimento di Gabri Veiga all'Al Ahli, scelta definita "Imbarazzante", e sul calcio saudita: "Tutto ruota intorno ai soldi".

REAL MADRID - ATLETICO MADRID 5-3

6' Hermoso (A); 20' Rudiger (R); 29' Mendy (R); 37' Griezmann (A); 78' aut. Rudiger (A); 85' Carvajal (R); 116' aut. Savic (A); 122' Diaz (R)