Superlega, A22 risponde a Ceferin: "Chiediamo che la UEFA cessi immediatamente"

A22, società che si occupa del format della Superlega, tramite X, ha voluto risponde ad alcune dichiarazioni di Ceferin

A22, società che si occupa del format della Superlega, tramite X, ha voluto risponde ad alcune dichiarazioni di Ceferin: "Il presidente della UEFA ha pubblicamente menzionato - e travisato - una lettera in cui chiediamo alla UEFA di rispettare le leggi dell'UE e le sentenze dei tribunali e di porre fine alle sue azioni in corso volte a ostacolare le attività di A22.

Mentre stiamo conducendo un dialogo pubblico sul futuro del calcio europeo per club, pubblichiamo la lettera in questione, in cui chiediamo che la UEFA cessi immediatamente e desista comportamenti anticoncorrenziali volti a escludere l'A22 dal mercato delle competizioni europee per club".