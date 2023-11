SuperLig, doppietta di Mertens e il solito Icardi: poker e primato per il Galatasaray

Il Galatasaray degli 'italiani' non si ferma, manda un messaggio al Fenerbahce in campo domani.

Il Galatasaray degli 'italiani' non si ferma, manda un messaggio al Fenerbahce in campo domani e per una notte si prende la vetta della SuperLig turca in solitaria. Il Gala vince 4-0 contro l'Alanyaspor, grazie alla doppietta di Dries Mertens e ad un sigillo anche del solito Maurito Icardi, sempre più trascinatore della squadra di Istanbul. Nelle altre sfide, ko il Kasimpasa, così come l'Hatayspor, sconfitto all'Istanbulspor.

Classifica

Galatasaray 34*

Fenerbahçe 31

Adana Demirspor 22

Trabzonspor 22

Besiktas 22

Kayserispor 22

Antalyaspor 18

Kasimpasa 18

Hatayspor 17*

Rizespor 17

Ankararagucu 16*

Gaziantep 15*

Karagumruk 14

Sivasspor 14

Pendikspor 13

Konyaspor 13*

Alanyaspor 10*

Basaksehir 9

Samsunspor 8

Istanbulspor 8*

*una partita in più