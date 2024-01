SuperMaratona su Teleclubitalia canale 77. Live lunedì dalle 12:30 per Napoli-Inter

Club Napoli Allnews speciale Supercoppa. Pre partita e post partita live per una super giornata. Tanti ospiti in studio e collegati live. Nel Post gara in studio anche Carlo Alvino

“Club Napoli Allnews - Supermaratona” è lo speciale di Teleclubitalia dedicato all’evento della Supercoppa italiana tra Napoli e Inter che si giocherà il 22 gennaio 2024. La trasmissione seguirà in diretta tutte le fasi della finalissima dal pre-partita al post-gara, con servizi, approfondimenti, collegamenti e ospiti in studio. La squadra di Club Napoli Allnews, il programma di informazione sportiva dedicato al Napoli, si alternerà per una lunga maratona che inizierà alle 12:30 e si chiuderà a mezzanotte, per raccontare le emozioni e l’attesa di questa finale. Il pubblico potrà interagire in diretta attraverso telefonate, messaggi e social media, usando l’hashtag #maratonasupercoppa La maratona condotta da Francesco Molaro con la partecipazione della squadra giornalistica del programma, vedrà nel post partita la presenza in studio di Carlo Alvino