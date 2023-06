Svolta Maradona, rinnovo concessione per 5 anni: i dettagli

Il Maradona è uno degli stadi designati per Euro 2032 e per forza di cose dovrebbe essere trasformato in uno stadio esclusivamente dedicato al calcio.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Con una Pec del dicembre scorso il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rinnovato in automatico la Convenzione per lo Stadio Maradona per i prossimi cinque anni. Lo scrive il quotidiano Il Mattino, spiegando che il patron azzurro ha esercitato un suo dritto.

Nella convenzione che sta per scadere è precisato che l’accordo "è rinnovabile per ulteriori cinque anni e, dunque, fino al 30 giugno 2028". Il Maradona è uno degli stadi designati per Euro 2032 e per forza di cose dovrebbe essere trasformato in uno stadio esclusivamente dedicato al calcio, da qui l’apertura del sindaco Manfredi a De Laurentiis per l'eliminazione della pista di atletica "purché tutto vada fatto di concerto con chi pratica atletica e il Coni e indicando un’alternativa che potrebbero essere lo stadio Collana e l’Albricci". Per rendere l'impianto di Fuorigrotta moderno e fruibile sette giorni su sette, riporta Calcio e Finanza, finanziamenti concreti dei privati, perché il Comune non può di tasca sua imbarcarsi in una avventura da circa 80 milioni di euro.