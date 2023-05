Svolta storica in Premier: verrà trasmesso l'audio tra arbitro e VAR di Leicester-Liverpool

Lo ha deciso l'ex direttore di gara Howard Webb, ora a capo degli arbitri inglesi.

Svolta storica in Premier League dove, per la prima volta nel calcio, in Leicester-Liverpool di lunedì sera saranno trasmessi gli audio tra arbitro e VAR. Lo ha deciso l'ex direttore di gara Howard Webb, ora a capo degli arbitri inglesi. Verranno trasmessi gli audio dei check e degli on field review, ma non potranno essere fatti vedere durante il match perché il regolamento FIFA lo vieta. Si tratta, comunque, di un esperimento che non esclude che venga adottato permanentemente per la prossima stagione. A riportarlo è il Daily Mirror.