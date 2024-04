TABELLA - Bilancio 2022/23 da record: il Napoli è nella Top 10 europea di sempre

Lo scorso anno il Napoli ha chiuso un bilancio record, con un utile di 79,7 milioni, il risultato netto positivo più alto mai fatto registrare in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scorso anno il Napoli ha chiuso un bilancio record, con un utile di 79,7 milioni, il risultato netto positivo più alto mai fatto registrare in Serie A. Ma non solo, anche il decimo più alto mai fatto registrare in Europa. In un'analisi di Calcio e Finanza viene evidenziato come lo scorso anno soltanto Barcellona (303,7 milioni di utile, ma tramite un trucco finanziario) e Brighton (143,1) abbiano fatto meglio.

Questo è quanto si legge sul portale: "Il risultato netto positivo del club partenopeo è il migliore mai fatto registrare nella storia da una società di Serie A. Il precedente record apparteneva già alla società di Aurelio De Laurentiis, che aveva chiuso il 2016/17 con un utile di 66,6 milioni di euro. Completa il podio “italiano” l’Atalanta, che ha raggiunto i 56,7 milioni nel 2020 (in quell’anno i bergamaschi chiudevano ancora il bilancio al 31 dicembre)".