TABELLA - Il nuovo Napoli ‘catenacciaro’: subisce meno, ma non vede più l’area avversaria

Il nuovo Napoli, secondo una tabella di Sky Sport, produce meno, ma è molto più solido. Di sicuro segna poco, con Mazzarri in 14 partite 8 senza reti.

Il nuovo Napoli, secondo una tabella di Sky Sport, produce meno, ma è molto più solido. Di sicuro segna poco, con Mazzarri in 14 partite 8 senza reti. Tiri totali in media da 13,6 a 6.3, expected goeals da 1,4 a 0,6, addirittura meno della metà. Ma i dati sono tanti e confermano la nuova tendenza di squadra sì solida ma poco pericolosa in zona gol.