Taranto, l'esultanza costa cara a Capuano: costola fratturata per il tecnico

Esultanza davvero sfortunata per Ezio Capuono alla rete di Zonta, decisiva per regalare al suo Taranto la vittoria al fotofinish in casa della Virtus Francavilla. Sommerso dall'abbraccio collettivo del gruppo rossoblù, il tecnico è scivolato su una borraccia di plastica su un fianco accusandone in pieno le conseguenze nella notte quando l'intensità del dolore s'è fatta crescente ed è stato necessario sottoporsi ai dovuti accertamenti che hanno evidenziato una frattura ad una costola.

“L’importante è che stiano bene i ragazzi. Se andrò in panchina col Messina? Anche in barella, non lascerò mai soli i miei calciatori…”, ci ha scherzato su Capuano, come riportato da AntennaSud.