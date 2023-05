Team of the Season Serie A: il Napoli è la squadra con più giocatori in nomination

La Lega Serie A ha presentato la lista dei calciatori in nomination per l’EASPORTSFIFA Team of the Season

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lega Serie A ha presentato la lista dei calciatori in nomination per l’EASPORTSFIFA Team of the Season. Tra i 45 giocatori presenti nell’elenco, il Napoli campione d’Italia è la squadra con più rappresentati. Sono infatti ben sette gli azzurri, nello specifico: Alex Meret, Kim Min-jae, Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen.