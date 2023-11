Tegola Mario Rui! Fuori fra le 3 e le 5 settimane: ecco le partite che rischia di saltare

Nell'ultimo periodo la bilancia indicava più quest'ultimo, anche dopo un'ottima stagione di Mario Rui come quella scorsa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Rui dovrebbe rimanere fuori fra le 3 e le 5 settimane. Il terzino portoghese oggi ha saltato l'allenamento con la squadra per un infortunio, con gli esami che hanno riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Quindi è possibile che rimanga fuori per circa un mese, con alcune partite importanti che saranno saltate. E l'inizio di Mazzarri non potrebbe partire più in salita - visto che ci sono fuori, almeno per ora, Meret e Osimhen, con il nigeriano che comunque probabilmente tornerà disponibile subito - considerando anche le avversarie delle prime quattro partite: Atalanta fuori casa, Real Madrid fuori, Inter in casa e Juventus allo Stadium.

Ipoteticamente quindi Mario Rui potrebbe saltare tutte e quattro, con la speranza di poterlo recuperare con la Juventus, in caso la lesione fosse tendente al basso grado. Poco probabile quindi un ritorno sul mercato a gennaio per eventualmente sostituirlo. Però se dovesse prolungare l'assenza rischierebbe anche di rientrare solamente per di sabato 23 dicembre contro la Roma. Da capire poi chi Mazzarri ergerà a titolare, se il portoghese o Mathias Olivera. Nell'ultimo periodo la bilancia indicava più quest'ultimo, anche dopo un'ottima stagione di Mario Rui come quella scorsa.