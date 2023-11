Tegola per Mazzarri! Olivera fuori in lacrime e in barella: entra Juan Jesus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutta tegola per Walter Mazzarri al suo secondo debutto da allenatore del Napoli. Al 36' del match contro l'Atalanta Mathias Olivera scivola, da solo, e si fa male al ginocchio. Un infortunio che, a guardare la faccia dell'uruguaiano, non è di poco conto. L'ex Getafe lascia il campo in barella e in lacrime. Al suo posto dentro Juan Jesus, un centrale che dovrà adattarsi visto che Mario Rui è ai box.