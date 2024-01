Terremoto doping in Spagna: "Nascoste positività, c'è anche Sergio Ramos"

Un'indagine in corso in Spagna potrebbe creare un vero e proprio terremoto per il calcio iberico.

La Wada ha chiesto, "urgentemente", risposte al Celad, l'agenzia antidoping spagnola su alcune irregolarità in controlli del passato. Il sistema antidoping spagnolo sarebbe accusato di 'coprire' i presunti atleti dopati. La Wada, in un documento, ha assicurato di seguire "da vicino" le attività dell'antidoping spagnolo per garantire il rispetto del Codice mondiale antidoping e che "non saranno tollerati ritardi ingiustificati nell'elaborazione dei casi". Tra i tanti nomi di sospettati di doping e mai perseguiti, stando al quotidiano spagnolo Relevo c'è anche l'ex difensore del Real Madrid Sergio Ramos, per un controllo non regolare del 15 aprile 2018.