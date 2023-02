Terremoto in Turchia, morto l'ex Chelsea Atsu. L'agente: "Corpo ritrovato sotto le macerie"

L'ex attaccante del Chelsea, in forza all'Hatayspor, Christian Atsu è tra le vittime del terremoto in Turchia.

L'ex attaccante del Chelsea, in forza all'Hatayspor, Christian Atsu è tra le vittime del terremoto in Turchia. Dopo il sisma dello scorso 6 febbraio, il calciatore risultava fra le persone disperse ma in queste ore, all'agenzia turca Demiroren, il suo agente Murat Uzun Mehmet ha confermato la tragica notizia: “Il corpo senza vita di Atsu è stato trovato sotto le macerie. Al momento stanno estraendo anche i suoi effetti personali. E' stato trovato anche il suo telefono”.