Terzo tentativo di furto in casa Rugani: la denuncia della compagna

TuttoNapoli.net © foto di Matteo Gribaudi/Image Sport Brutta disavventura per Daniele Rugani, difensore centrale classe 1994 della Juventus, e la sua famiglia: i ladri, la scorsa notte, hanno infatti tentato un furto nell'abitazione del giocatore bianconero. A denunciare tutto sui social, la compagna del difensore, Michela Persico, che in una storia su "Instagram" ha scritto: "Ma tra questi amati account c'erano anche quei simpaticoni che hanno ritentato di farmi visita anche questa notte? Grazie mille!!! Per fortuna ancora per poco". Si tratta del terzo tentativo di furto in casa per Rugani e la sua famiglia, che, adesso, stanno per traslocare, proprio per questo motivo.