Thiago Silva denuncia: "Disumano giocare alle 11 del mattino con questo caldo"

Ha fatto rumore nel mondo del calcio la denuncia pubblica di Thiago Silva, difensore del Fluminense, che ha protestato per l'organizzazione del campionato brasiliano. Il motivo riguarda l'orario delle partite: l'ex Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del terzo match consecutivo portato a casa dai suoi, lamentandosi così:

"Per l'amor di Dio, non possiamo giocare a quest'ora, alle 11 del mattino. Le persone hanno bisogno di interrogarsi su questo tema. Lasciamo un po' da parte ciò che andrà a beneficio delle persone che organizzano tutto questo, le partite così presto non hanno senso. È una cosa disumana. Di questi tempi ci alleniamo alle 9 proprio per sfuggire al caldo delle 11 e poi ci fanno giocare a quest'orario, mi sembra assurdo".