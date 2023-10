Tifosi accontentati: Garcia ha spiegato perché Lindstrom non gioca ancora

Intervenuto in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia ha parlato di Lindstrom

Intervenuto in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina, Rudi Garcia ha parlato di Lindstrom: "E' arrivato tardi, come Natan, e quando arrivi tardi non è facile inserirsi. Poi noi giochiamo in modo totalmente differente dall'Eintracht che aspettava e faceva contropiede.

Sta entrando negli schemi, può giocare sugli esterni ed anche dietro la punta, ma quando è in campo il suo rendimento deve essere migliore di quanto fatto, ma lasciamolo lavorare, lavora bene in allenamento e faccio di tutto per aiutarlo. Ha bisogno di tempo, ma ci può aiutare tanto ed in tanti modi".