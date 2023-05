Tifosi del Napoli aggrediti a Varese, testimonianza choc: "In 20 ci hanno presi a bottigliate"

I due tifosi hanno hanno riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo, volto, testa, schiena e arti soprattutto.

Nella serata in cui il Napoli ha ottenuto la certezza matematica della vittoria del terzo scudetto, nella città di Varese alcuni tifosi azzurri sono stati vittime di intimidazioni e vere e proprie aggressioni da parte di frange estremiste del tifo ultras durante i festeggiamenti. L’episodio più grave si è verificato tra piazza Repubblica e piazza della Motta dove due tifosi di passaggio in macchina, con a bordo la famiglia, sono stati fermati e aggrediti. I due tifosi hanno hanno riportato traumi e contusioni in diverse parti del corpo, volto, testa, schiena e arti soprattutto. Altre persone hanno subito danni alle proprie auto.

Questa la testimonianza choc di uno dei tifosi del Napoli aggrediti: "Stavo con la mia famiglia in macchina, un bimbo di due anni e una bimba di nove anni, quando ci hanno assaliti in venti in macchina. Ci hanno presi a bottigliate, a me e ad un mio amico. Ero qui al semaforo, ero con una bandiera, niente di che. Stavamo suonando il clacson quando ci siamo ritrovati una ventina di persone incappucciate. Ci hanno fatto un agguato con le bottiglie di vetro, rompendo l'auto. Scendendo dalla macchina ci hanno riempito di botte, in due contro venti”.