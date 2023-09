Tifosi preoccupati per Natan? La parola più ricercata sul web è clamorosa

Natan non ha ancora debuttato. L'erede di Kim è fermo a zero minuti in campionato con Juan Jesus sempre in campo al posto del coreano

TuttoNapoli.net Natan non ha ancora debuttato. L'erede di Kim è fermo a zero minuti in campionato con Juan Jesus sempre in campo al posto del coreano andato al Bayern Monaco. I tifosi sono preoccupati e la conferma arriva attraverso il web: sui motori di ricerca, infatti, la parola più ricercata associata al Napoli è "difensore" seguita al secondo posto da "comunicato stampa" in riferimento alla nota del club su Kvaratskhelia.