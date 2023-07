Timbra il cartellino anche il Cholito: Simeone entra e fa gol!

Il Napoli fa tris al 64' con Giovanni Simeone!

Il Napoli fa tris al 64' con Giovanni Simeone! Pallone in profondità per Zerbin che si fa parare la prima conclusione da Kardesler ma resta in possesso della sfera. Il pallone arriva prima a Simeone e poi a Coli Saco e dopo diverse ribattute il Cholito è più lesto di tutti a insaccare il 3-0.