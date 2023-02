Tiri in porta dopo un dribbling: Kvara è il migliore in Europa anche in questa statistica

L'asso georgiano è primo anche in questa speciale statistica, riportata da Opta, con 8 tiri dopo un dribbling effettuato.

Giocatori dei cinque grandi campionati europei con il maggior numero di tiri effettuati dopo un dribbling in questa stagione: quali sono? Tre in totale e tra questi, manco a dirlo, c'è Khvicha Kvaratskhelia. L'asso georgiano è primo anche in questa speciale statistica, riportata da Opta, con 8 tiri dopo un dribbling: insieme a lui Christoph Baumgartner dell'Hohhenheim e Dodi Lukebakio dell'Hertha Berlino.