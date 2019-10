Tmw - Atalanta, altro stop per Palomino: a rischio anche la trasferta di Napoli

Nota stonata per l'Atalanta nonostante il pomeriggio di festa, Gasperini rischia di perdere un'altra pedina in difesa dopo Masiello. Jose Palomino, inizialmente titolare nel match contro l'Udinese, si è fermato durante il riscaldamento: il giocatore argentino ha sentito dolore al flessore, dunque il tecnico nerazzurro non ha voluto rischiarlo dal 1'. Il difensore, out nel match di Champions League contro il Manchester City, è in forte dubbio anche per la trasferta di Napoli.