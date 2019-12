Tmw - Il borsino degli allenatori: Ancelotti tra gli otto esonerati stagionali

Sono stati otto gli esoneri nelle prime 17 giornate di Serie A. L'ultimo allenatore allontanato dalla sua panchina, in ordine di tempo, è stato Vincenzo Montella: dopo l'ultimo ko contro la Roma, l'aeroplanino è stato esonerato per far spazio a Giuseppe Iachini

Rebus Genoa - La situazione più calda, adesso, è quella relativa alla panchina del Genoa. Davide Ballardini continua a temporeggiare, Diego Lopez non convince tutti in dirigenza e Thiago Motta, in questa situazione, resiste solo perché non ci sono alternative che mettono tutti d'accordo.

Buon Natale mister Semplici - L'ultima vittoria della SPAL sul campo del Torino ha dato una grossa mano a Leonardo Semplici, che aveva bisogno di un successo come quello conquistato nell'ultimo turno per restare al suo posto. Al contrario, il ko incassato dai granata ha ulteriormente messo in discussione la posizione di Walter Mazzarri: per Urbano Cairo il tecnico di San Vincenzo non è in bilico, ma la piazza chiede sempre più a gran voce un cambio di allenatore.

Legenda del borsino: da 0% nessun sentore di esonero a 99% manca solo l'ufficialità

Atalanta - Gian Piero Gasperini 0%

Bologna - Sinisa Mihajlovic 0%

Brescia - Eugenio Corini 0%

Cagliari - Rolando Maran 0%

Fiorentina - Giuseppe Iachini 0%

Genoa - Thiago Motta 90%

Inter - Antonio Conte 0%

Juventus - Maurizio Sarri 0%

Lazio - Simone Inzaghi 0%

Lecce - Fabio Liverani 0%

Milan - Stefano Pioli 5%

Napoli - Gennaro Gattuso 0%

Parma - Roberto D'Aversa 0%

Roma - Paulo Fonseca 0%

Sampdoria - Claudio Ranieri 0%

Sassuolo - Roberto De Zerbi 0%

SPAL - Leonardo Semplici 50%

Torino - Walter Mazzarri 40%

Udinese - Luca Gotti 5%

Verona - Ivan Juric 0%

Già esonerati

Milan - Marco Giampaolo dopo sette giornate

Sampdoria - Eusebio Di Francesco dopo sette giornate

Genoa - Aurelio Andreazzoli dopo otto giornate

Udinese - Igor Tudor dopo dieci giornate

Brescia - Eugenio Corini dopo undici giornate

Brescia - Fabio Grosso dopo quattordici giornate

Napoli - Carlo Ancelotti dopo quindici giornate

Fiorentina - Vincenzo Montella dopo diciassette giornate