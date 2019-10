Tmw - Infortunio Duvàn, lunedì nuovi esami: può saltare anche il Napoli

L'infortunio di Duvan Zapata lascia tutti con il fiato sospeso in casa Atalanta. L'attaccante colombiano è rientrato a Bergamo dopo aver subito una lesione di primo grado all'adduttore. Al momento non si conoscono i tempi di recupero, lunedì il giocatore si sottoporrà a nuovi esami.

Il calciatore nerazzurro salterà sicuramente le sfide contro Lazio e Manchester City, ma rischia di non esserci anche con Udinese, Napoli e Cagliari. Lo staff medico cercherà di recuperarlo per il match di ritorno contro i Citizens (in programma mercoledì 6 novembre), ma soltanto dopo gli esami dettagliati si potrà sapere con certezza quando rientrerà il colombiano.