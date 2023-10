Tonali e Zaniolo indagati, sono ancora a Coverciano. Posticipato l'allenamento dell'Italia

Sono ore molto concitate nell'intero calcio italiano ma soprattutto al centro tecnico federale di Coverciano.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Sono ore molto concitate nell'intero calcio italiano ma soprattutto al centro tecnico federale di Coverciano, dove nel tardo pomeriggio si sono presentati agenti delle Forze dell'ordine che hanno notificato l'apertura di indagini a carico dei calciatori azzurri Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, di proprietà rispettivamente di Newcastle e Aston Villa, per sospetto coinvolgimento in scommesse.

I due calciatori al momento sono ancora dentro la struttura (dalla quale sono invece sono già usciti gli agenti della Digos presentatisi in loco) che in questi giorni di pausa nazionale li sta ospitando. Intanto è stato leggermente posticipato l'allenamento di domattina: dalle 10.30, orario in cui era inizialmente previsto, è stato riprogrammato mezz'ora più tardi, alle 11. A riferirlo è Tuttomercatoweb.