Tonali e Zaniolo rischiano 3 anni di squalifica: pena può essere ridotta se si collabora

Rischiano una squalifica non inferiore a tre anni.

TuttoNapoli.net

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo Fagioli, coinvolti nel caso scommesse anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i due calciatori - in caso di accertamento della violazione dell'articolo 24 del Codice di giustizia sportiva (che si occupa del “divieto di scommesse e obbligo di denuncia”) - rischiano una squalifica non inferiore a tre anni.

Un periodo lontano dai campi da scontare eventualmente in Premier League, dato che i due vestono le maglie di Newcastle e Aston Villa e che la sanzione pesa in ambito nazionale e internazionale. Tuttavia, la sanzione può ridursi in caso di patteggiamento o collaborazione del giocatore sotto indagine: posizioni che ha adottato da subito Fagioli, che ha ammesso le proprie responsabilità anche davanti alla Procura federale.