Top 5 d'Europa, Napoli a braccetto con il Barça: sono già 10 le vittorie in trasferta

Allargando ai 10 maggiori tornei europei ha fatto almeno altrettanto solo il Celtic (11).





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è una delle due formazioni nei cinque grandi campionati europei in corso che ha già registrato 10 successi in trasferta in stagione (insieme al Barcellona) – allargando ai 10 maggiori tornei europei ha fatto almeno altrettanto solo il Celtic (11).

In aggiunta, il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte di Serie A senza subire gol; solo due formazioni nella storia della competizione hanno registrato cinque successi consecutivi fuori casa tenendo la porta inviolata: l’Inter (in due occasioni, nel 1950/51 e nel 1966/67) e la Juventus (nel 1951/52, nel 1981/82, nel 2011/12 e nel 2017/18).