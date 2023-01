Top10 Gol - 7° posto: all'ultimo respiro dalla zona Fabian sognando lo scudetto

Dodici mesi intensi e ricchi di gol: come ogni anno vi proponiamo la nostra classifica delle reti più belle, questa volta del 2022

© foto di www.imagephotoagency.it

7^ - Fabian in Lazio-Napoli 1-2 il 27 febbraio

Fabian batte la Lazio. Gol all'andata e anche al ritorno. Fondamentale quello dell'Olimpico in extremis con tre punti donati al Napoli quando nessuno ci sperava più. Un gol stupendo non solo per il gesto tecnico al quale ci aveva spesso lo spagnolo abituati ma per l'importanza della rete e per la vittoria che a fine febbraio alimentò i sogni di gloria del Napoli di Spalletti.