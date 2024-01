Torino-Napoli, probabili formazioni Tmw: Simeone favorito su Raspadori

Per la prima uscita del 2024 il Napoli si ritroverà a dover fare i conti con tante assenze nella trasferta di Torino.

Di seguito le ultime dai campi di Torino-Napoli, raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb.

Come arriva il Torino. Ivan Juric può scegliere il miglior Toro possibile per la sfida contro il Napoli, l'unico indisponibile è il lungodegente Schuurs. In difesa si va ancora con Tameze braccetto al fianco di Buongiorno e Rodriguez, a centrocampo Linetty è in vantaggio su Ricci per affiancare Ilic. A destra giocherà Bellanova, a sinistra c'è il solito duello Vojvoda-Lazaro mentre davanti ci sono pochi dubbi: Vlasic supporterà il tandem Sanabria-Zapata, con il paraguayano che ha appena rinnovato il suo contratto con il club fino al 2026.

Come arriva il Napoli. Inizio anno in emergenza. Per la prima uscita del 2024 il Napoli si ritroverà a dover fare i conti con tante assenze nella trasferta di Torino, in programma domenica alle ore 15. Oltre ad Anguissa e Osimhen, partiti per l’impegno in Coppa d’Africa, Mazzarri dovrà fare a meno di Meret, Olivera e Natan, mentre restano da valutare le condizioni di Demme e Gaetano. Nel 4-3-3 dei partenopei spazio a Gollini tra i pali, con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. A centrocampo dovrebbe toccare a Cajuste prendere il posto di Anguissa, nel terzetto completato da Lobotka e Zielinski. In attacco ballottaggio Simeone-Raspadori, con il Cholito leggermente favorito a guidare il reparto che vedrà Kvaratskhelia a sinistra e Politano a destra.