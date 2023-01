Torna la Serie A ed il Fantacalcio: tutte le probabili formazioni (si parte alle 12.30)

Di seguito le ultime di formazioni delle squadre di Serie A nella giornata della ripartenza dopo la lunga sosta per il Mondiale. Si torna in campo per il 16° turno di campionato.

SALERNITANA-MILAN - Mercoledì 4 gennaio 2023 ore 12.30, stadio Arechi

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa, Gyomber, Daniliuc, Fazio; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek.

Allenatore: Davide Nicola.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud.

Allenatore: Stefano Pioli.

-----------------------------------------------------------

SASSUOLO-SAMPDORIA - Mercoledì 4 gennaio 2023 ore 12.30, Mapei Stadium

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Matheus Henrique, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurientè.

Allenatore: Alessio Dionisi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Amione; Leris, Rincon, Vieira, Augello; Verre; Gabbiadini, Montevago.

Allenatore: Dejan Stankovic.

-----------------------------------------------------------

SPEZIA-ATALANTA - Mercoledì 4 gennaio 2023 ore 14.30, stadio Alberto Picco

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ekdal, Bastoni, Joao Moutinho/Reca; Maldini, Nzola.

Allenatore: Luca Gotti

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Scalvini; Soppy, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Lookman, Hojlund.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

-----------------------------------------------------------

TORINO-HELLAS VERONA - Mercoledì 4 gennaio 2023 ore 14.30, stadio Olimpico Grande Torino

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Vlasic.

Allenatore: Ivan Juric.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Terracciano, Hongla, Veloso, Doig; Tamèze, Verdi; Henry.

Allenatore: Marco Zaffaroni.

-----------------------------------------------------------

LECCE-LAZIO - Mercoledì 4 gennaio 2023 ore 16.30, stadio Via del Mare

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Allenatore: Marco Baroni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri