Totti, pace con Spalletti primo passo per un futuro ruolo in FIGC? Gravina ci sta pensando

L'annunciata pace è arrivata nella giornata di ieri. Con un caloroso abbraccio Luciano Spalletti e Francesco Totti si sono messi alle spalle i dissidi del passato: il ct della nazionale e l'ex capitano della Roma si sono incontrati all'ospedale Bambino Gesù di Roma in occasione della visita ai piccoli pazienti della struttura pediatrica. I due si sono scambiati un abbraccio a sorrisi. Spalletti era accompagnato dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina e dai dirigente azzurri Gianluigi Buffon e Angelo Peruzzi e dal difensore Giovanni Di Lorenzo.

Ruolo in FIGC?

ma il presidente Gravina ha già in mente altro: regalare a Totti la possibilità di rappresentare a livello d'immagine l'Italia come ambasciatore. Ieri molti hanno interpretato questa pace come un primo passo.