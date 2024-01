Traore e Ngonge, debutto in campo a Castel Volturno

Dopo la finale di Supercoppa a Riyadh, persa contro l'Inter per il gol di Lautaro Martinez al 91', il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti

Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio in programma domenica per la 22esima giornata di Serie A, con il fischio d'inizio fissato per le ore 18. La buona notizia è la prima in gruppo per Traore e Ngonge a Castel Volturno (dopo essere stati a Riyad) e anche Mazzocchi era in gruppo.