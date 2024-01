Traoré e Ngonge in Arabia Saudita: saranno a disposizione per la finale di Supercoppa

Fresco di vittoria in semifinale di Supercoppa italiana, il Napoli sorride e aspetta. Non soltanto la propria avversaria

Fresco di vittoria in semifinale di Supercoppa italiana, il Napoli sorride e aspetta. Non soltanto la propria avversaria: gli azzurri di Walter Mazzarri questa sera conosceranno chi dovranno sfidare lunedì prossimo tra Inter e Lazio. Il tecnico di San Vincenzo, qualsiasi sia l'altra finalista, potrà però affrontarla con due novità in più, due "armi" tattiche che la società di De Laurentiis è pronta a mettergli a disposizione sin da subito.

Arrivano i rinforzi. Dall'Italia, infatti, sono pronti a partire per Riyadh sia Hamed Junior Traoré che Cyril Ngonge. Il primo, che Mazzarri potrà schierare sia a centrocampo che in attacco, è già stato ufficializzato ieri dal club azzurro. In giornata è atteso invece il comunicato relativo all'acquisto dell'attaccante dell'Hellas Verona. Entrambi partiranno alla volta dell'Arabia Saudita, dove atterreranno poco dopo le 20 per aggregarsi alla squadra. Potranno giocare in finale? Tecnicamente sì, logico attendersi che serva però un periodo di ambientamento agli ordini dell'allenatore di San Vincenzo prima di vederli in campo, ragion per cui l'impiego lunedì non è affatto scontato.

Alessio Zerbin al Frosinone ma dopo la finale. Se su Traoré e Ngonge molto dipenderà anche dalle condizioni in cui si presenteranno in Arabia Saudita, c'è da dire che il Napoli in questo momento ha gli uomini contati e i rinforzi "veri", oltre che da un mercato in fermento, Mazzarri li aspetta a febbraio dalla Coppa d'Africa, con i ritorni di Anguissa e Osimhen. Nel frattempo, si gode il suo momento Zerbin, protagonista di una doppietta ieri sera: il suo passaggio in prestito al Frosinone, come vi abbiamo raccontato, non è in dubbio. Avverrà ovviamente dopo la finale di Supercoppa, al rientro della squadra in Italia: quella partita, in fin dei conti, se l'è guadagnata più di tutti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.