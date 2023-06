Tris all'Olanda, l'Italia chiude la Nations League al terzo posto: assist di tacco di Raspadori

L'Italia ha battuto 3-2 l'Olanda a Enschede e ha chiuso le finals di Nations League al terzo posto, come due anni fa.

L'Italia ha battuto 3-2 l'Olanda a Enschede e ha chiuso le finals di Nations League al terzo posto, come due anni fa. La partita è stata vinta meritatamente e ben giocata. L'Olanda ha subito messo in mostra un modulo spregiudicato e voglia di recuperare il pallone nella trequarti azzurra. Questo atteggiamento, specialmente all'inizio, ha creato qualche problema nell'uscita dal basso, ma poi più vantaggi perché superata la prima linea affondare nella difesa avversaria era molto più facile. Dimarco ha sbloccato la partita dopo sei minuti con una bella conclusione d'esterno sinistro, Frattesi ha trovato il raddoppio inserendosi con tempi perfetti su una imbucata dal limite dell'area. Poi tanta voglia di continuare a controllare la partita e, nel primo tempo, una sola vera occasione per l'Olanda, al 40esimo con Gakpo.

Diversa la ripresa, soprattutto perché Koeman ha subito calato in campo assi importanti: Wijnaldum, Bergwjin e Weghorst. Giocatori che hanno dato all'attacco olandese quella sostanza mancata nei primi 45 minuti. I padroni di casa, fischiati all'intervallo, hanno iniziato ad attaccare con più pericolosità e il gol di Bergwjin al 69esimo è stato la naturale conseguenza di questo atteggiamento. Nel momento più difficile, subito dopo la rete dell'1-2, l'Italia ha pero trovato in ripartenza il terzo gol con Federico Chiesa: entrato al 64esimo al posto di un ottimo Raspadori, l'esterno della Juve ha puntato van Dijk e con un diagonale non bello ma efficace ha trovato la rete dell'1-3.

Di nuovo sotto di due gol, l'Olanda nel finale è tornata ad attaccare. Con Weghorst all'82esimo s'è vista annullare una rete per millimetrica posizione di fuorigioco, con Wijnaldum al 90esimo ha trovato il suo secondo gol. Una rete che ha dato ben altra suspense ai nove minuti di recupero concessi, ma che non ha cambiato la sostanza: gli azzurri chiudono la Nations League al terzo posto grazie al 2-3 finale. Ma questa vittoria è più importante per le sue indicazioni future.