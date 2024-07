Tris del Napoli! Zerbin per Gaetano, gol d'esterno del centrocampista

Il Napoli cala il tris contro l'Anaune Val di Non. Azione dalla destra degli azzurri, Zerbin imbuca per Gaetano che dall'interno dell'area con un tocco di mezzo esterno batte il portiere per il 3-0.