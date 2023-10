Tris Svezia alla Moldavia in amichevole: solo panchina per Cajuste

Solo panchina per Jens Cajuste nell'amichevole disputata questa sera a Solna.

Solo panchina per Jens Cajuste nell'amichevole disputata questa sera a Solna. Il centrocampista del Napoli non è stato schierato dal ct Andersson nel match vinto 3-1 dalla Svezia contro la Moldavia. Per gli svedesi doppietta del bolognese Karlsson e gol di Lagerbielke.